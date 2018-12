Rosa Isela, la hija no reconocida de 'El Chapo'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que se especulo mucho si en verdad Rosa Isela Guzmán, es hija del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ella declara que es hija legítima y lo defiende de los que lo acusan.

"Para mi, mi padre siempre será inocente", ha declarado la hija del capo en el pasado.

Isela, quien actualmente vive en California, declaró que su padre le habría pedido casarse con Vicente Zambada Niebla, el hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada, quien actualmente es testigo clave en el juicio por narcotráfico que enfrenta su padre, publicó Vanguardia.

Entrevistada por el diario británico The Guardian en 2016, Isela aseveró que su padre y el 'Mayo' Zambada se habían molestado por que 'El Vicentillo' la había embarazado pero poco después, el matrimonio tuvo un hijo por segunda ocasión.

Rosa Isela, mencionó que no le sorprende que su expareja, 'El Vicentillo', declare en contra de su padre, pues "las familias se voltean".

¿Rosa Isela Guzmán?

Rosa Isela Guzmán Ortiz habría nacido en Jalisco, México. Sin embargo, es ciudadana estadounidense. En su presunta acta de nacimiento presentada por Univision se lee que su madre es María Luisa Ortiz Vergara y su padre Archivaldo Guzmán, pero no tiene el segundo apellido, el nombre completo de "El Chapo" es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Según su versión, las habría abandonado a ella y a su madre cuando tenía cinco años.

Rosa es encargada de varios negocios en California, como salones de belleza, cafeterías y lavado de autos. Tiene 4 hijos. El padre de dos de ellos es Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael "El Mayo" Zambada, "El Vicentillo", detenido en el 2009 y extraditado a los EU.

José Refugio Rodríguez, uno de los abogados del capo, citó a su cliente, afirmando que su supuesta hija mentía y que alguien la habría forzado a hacer semejantes declaraciones. También la esposa de "El Chapo", Emma Coronel, envió a distintos medios una carta en la que dijo que su marido no conoce a Rosa Isela y que no recuerda quién es su madre.

La carta enviada a distintos medios mexicanos el 5 de marzo de 2016, señala de manera textual:

Ayer 4 de marzo, por los medios de comunicación, me enteré de una persona llamada Rosa Isela, quien afirma ser hija del Sr. Joaquín Guzmán, por lo que quiero comentar que cuando estuvo detenido Joaquín me comentó que esta mujer empezó a escribirle cartas diciendo que su mama le había dicho que él era su papá, fue la primera vez que él escuchó de ella, y por cortesía le contestó y no la desmintió, pero nunca pudo recordar quién era su mamá, de nombre María Luisa, por lo que si verdaderamente existiera una acta de nacimiento donde Joaquín la reconoce como su hija se investigará y se hará lo necesario, incluso se le solicitará una prueba de ADN.

Armida y Bernarda, hermanas de Joaquín, afirman que jamás han sabido de la existencia de esta personas, por lo cual es más que obvio que no tiene idea de lo que habla, ya que nadie de la familia Guzmán Loera ni el mismo Joaquín la identifican, por lo que se deslindan por completo de las declaraciones de esta mujer y del parentesco que afirma tener con Joaquín y la familia Guzmán Loera.

Mis hijas y yo jamás hemos vivido en EEUU, ni siquiera crucé la frontera en la fecha que ella refiere, el gobierno americano puede comprobar esto, si hubiéramos viajado no tendría por qué negarlo, ya que también somos ciudadanas de ese país, reiteró que nadie conoce a la señorita Rosa Isela ni a su mama, por lo que no puede ser real todo lo que dice porque nunca convivió con Joaquín y con nadie de la familia.

Señorita Rosa Isela la invito a no prestarse para este tipo de cosas, la situación es bastante difícil y delicada para la familia y no es necesario que personas ajenas a la familia se quieran involucrar para afectar más a nuestra familia, asegurando cierta información de la que no tiene sustento, ya que manejan información muy delicada

Emma Coronel Aispuro

Los hijos y las mujeres de El Chapo

Oficialmente no se sabe cuántos hijos tiene "El Chapo", el semanario Proceso, que cita el expediente judicial del capo, dice que tuvo 18 con al menos siete mujeres distintas. Con tres de ellas, se casó.

Con Alejandrina Salazar, tuvo cuatro hijos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, César y Alejandrina.

Con Griselda López, tuvo otros cuatro: Édgar (asesinado en 2008 en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad), Ovidio, Joaquín y Griselda.

Con la tercera, Emma Coronel, tuvo gemelas en 2011.

Es decir que, de los 18 hijos que habría tenido el capo, sólo hay 10 identificados. Aún así, su familia niega cualquier parentesco con Rosa Isela.

La misma Rosa Isela dijo estar dispuesta a realizarse pruebas de ADN para comprobar su parentesco con el capo, pero el 4 de abril de 2016, Univision publicó que la DEA y la CIA tenían información de autoridades mexicanas que negaban que fuera hija de Guzmán.

"Sí, soy hija del señor, ya lo saben. Ya tienen las pruebas, tienen mi acta de nacimiento", insistió Rosa Isela en una entrevista con la cadena de TV, y aseguró que el contacto con su presunto padre se inició cuando se enteró que ella padecía cáncer.

El diario mexicano La Jornada publicó que, de acuerdo con la información de estas agencias de inteligencia, el verdadero nombre de la mujer sería Rosa Isela González Ortiz, nacida el 30 de octubre de 1974, hija de Jesús González y María Luisa Ortiz y su registro está en la ciudad de Tijuana, Baja California, en la frontera con Estados Unidos.

Aún así, después de la extradición del capo a los Estados Unidos, la cadena Telemundo difundió una entrevista, que asegura fue pedida por ella, en la que afirma que le "cayó mal cómo lo trató el gobierno de México".

Y afirmó sentirse molesta por las dudas sobre la autenticidad de sus palabras.