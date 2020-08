Acusa Robles que “cobardía y silencio cómplice" la tienen presa

Ciudad de México.- Al cumplir un año presa, la ex titular de Sedesol y Sedatu con Enrique Peña, Rosario Robles, señaló en una carta que "la cobardía y el silencio cómplice de otros" la tienen en Santa Martha Acatitla.

"Hoy cumplo un año de estar privada de mi libertad injustificadamente. La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí", escribió.

"Se me acusa de una omisión (que no de corrupción) que no merece prisión, se han violado mis derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia"

Denunció que se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarla y difamarla, "hacer escarnio de mi persona, con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen".

Asimismo, destacó que ha sido de las pocas políticas que ha recorrido el País y siempre ha luchado por las causas de los más pobres.

"Pronto dejaré atrás este episodio, estoy segura", sostuvo.

En la mañana, Epigmenio Mendieta, abogado de la exfuncionaria federal señaló que la fiscalía quiere que Rosario Robles delate a otros exfuncionarios, pero ella no señalará ni culpará a nadie.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, señaló que el encierro de la exfuncionaria es arbitrario y debe quedar libre en máximo dos meses para enfrentar su proceso en libertad.

"Ella no tiene a quien más acusar ni a quien más delatar de una tarea que simple y sencillamente ella sostiene que la llevó conforme a la ley establecida, es decir, en este caso no habrá delación, en este caso no habrá entrega de otros culpables, tampoco existe daño al patrimonio, no habrá reparaciones del daño de 15 mil millones", comentó.

(Con información de Agencia Reforma)