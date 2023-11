Rubalcava renuncia al PRI, luego de elección de Taboada para competir por CDMX

Adrián Rubalcava, presidente municipal con licencia Cuajimalpa dio a conocer este sábado su salida 'irrevocable' del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Tomé la decisión de separarme del PRI, no voy a estar en un lugar donde no me quieren, donde me maltratan y estaremos en próximas fechas escuchando la determinación y decisión de los diputados y dirigentes de la Ciudad que me respalda una vez que definamos qué camino vamos a tomar"