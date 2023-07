Rumbo a México 2024: AMLO acusa campaña sucia, perversa y fascista

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña "perversa" y "facista" en su contra porque se difunde que sería responsable del daño que sufran periodistas o aspirantes presidenciales de Oposición.

Señaló que la economía y seguridad en el país están en buenas condiciones, pero identificó una trama para atacarlo con rumores que pretenden desestabilizar.

El presidente hizo un llamado para que los periodistas críticos a su Gobierno reflexionen, pues aseguró, él no es un represor y enfrenta a los adversarios políticos por vías pacíficas.

"Estoy acostumbrado a luchar por esa vía y enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza, no con trampas, no de manera inmoral , si llegué a donde estoy es porque conservé inalterables mis principios, no llegué dejando trozos en el camino” .