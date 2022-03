Conflicto Rusia-Ucrania: AMLO asegura no aumentará precio de combustibles

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que pese a los efectos que puede ocasionar el conflicto militar de Rusia a Ucrania, su gobierno no aumentarán los precios de los combustibles ni habrá un alza en el precio de la energía eléctrica, por lo que pidió a la población estar tranquilos por este tema.

"Es importante que se tenga en México, que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles, ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que estamos tranquilos, por eso.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseguró que a México "no nos afecta" el alza en los precios del petróleo, pues nuestro país es uno de las 20 naciones que cuenta con este combustible fósil en el mundo.

El mandatario aprovechó para resaltar que su Gobierno logró detener la caída que se venía dando en la extracción del petróleo.