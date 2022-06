Los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos: Sacerdote jesuita

El sacerdote jesuita, Javier "Pato" Ávila pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar su estrategia de seguridad porque “los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”.

Durante la ceremonia fúnebre de los dos sacerdotes asesinados dentro de una iglesia en Chihuahua, el sacerdote honró la memoria de los religiosos y exigió al presidente acabar con la ola de violencia que vive el país.

“Respetuosamente pido, pedimos, señor Presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien, y esto es clamor popular”, dijo Javier Ávila, líder de la comunidad en Cerocahui, Chihuahua.

Aunque refirió que su llamado es pacífico, pero fuerte y claro para tomar cartas en el asunto.

“Este evento lamentable no es aislado en nuestro país, un país invadido por la violencia y por la impunidad, nuestro tono es pacífico pero fuerte y claro”, apuntó.

A su vez, aclaró que la estrategia del mandatario no está sirviendo de mucho, ya que “los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”, método que el presidente ha venido defendiendo y asegura que no va a cambiar.

“Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”, las palabras del padre Javier ‘Pato’ Ávila, líder de la comunidad en Cerocahui en Chihuahua https://t.co/IuHXdBwKmV pic.twitter.com/5PXSZb6HPx — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 27, 2022

Asesinan a dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua

El pasado 21 de junio dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el municipio de municipio de Urique, Chihuahua, mientras trababan de proteger a un guía de turistas que buscó refugio en la iglesia del poblado de Cerocahui.

A través de un comunicado, la Compañía de Jesús condenó el crimen y a su vez exigió la búsqueda de los cuerpos, ya que los sujetos armados se los llevaron.

Cabe mencionar que el hombre que protegían también murió dentro de la iglesia, aunque por el momento se desconoce porque los agresores perseguían al sujeto.

“Los jesultas de México, con profundo dolor. Denunciamos el homicidio de nuestros hermanos Javier Campos Morales, SJ. y Joaquín César Mora Salazar, S.J., ocurrido el día de ayer dentro del templo de la comunidad de Cerocahul, Chihuahua” ,se lee en el comunicado.

La misiva destaca que es común que hombres y mujeres sean abatidos arbitrariamente de la vida en la Sierra Tarahumara y en otras regiones del país, violencia que no ha podido ser revertida.

“Hechos como estos no son aislados. La sierra tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos”, acusó la Compañía de Jesús.

Con profundo dolor, denunciamos el homicidio de nuestros hermanos Javier Campos Morales,SJ, y Joaquín César Mora Salazar,SJ,ocurrido ayer en el templo de Cerocahui, #Chihuahua.



Condenamos estos hechos violentos, exigimos justicia.



➡️ https://t.co/UGGXCsatPI#JesuitasMéxico pic.twitter.com/wr4ULX3HXV — Jesuitas México (@Jesuitas_Mexico) June 21, 2022

Tras este trágico hecho, el Papa Francisco lamentó la muerte de los religiosos y expuso la violencia en México.