Sale a la luz el último mensaje de voz del bajista Armando Vega

Ciudad de México.- Tras el suicidio Armando Vega Gil, bajista fundador de la banda de rock Botellita de Jerez, se publicó una nota de voz que el músico envío a un amigo.

"Ya no tengo credibilidad como músico, fotógrafo y como escritor", dice el músico, quien se escucha bastante afectado.

De acuerdo con Víctor Salcido, el mensaje de voz fue enviado a las 23:45h del día domingo.

Ayer @ArmandoVegaGil Armando Vega Gil y yo nos comunicamos por WhatsApp por el tema de la calumnia cobarde y anónima contra él en #MeTooMusicosMexicanos el mensaje de voz me lo envió a las 23:45h. De haber sabido... estoy triste, en shock y encabronado. #BotellitaDeJerez #MeToo pic.twitter.com/Em3czyVNBG — El Víctor Salcido (@ElVictorSalcido) 1 de abril de 2019

"Aunque se supiera la verdad y se aclarara incluso penalmente me hicieron polvo. Ya no tengo credibilidad como músico, fotógrafo y como escritor, que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños y adolescentes, entonces me voy a quedar sin trabajo".

Tarde o temprano la gente va ir abandonándome porque mi editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que sea que soy un pederasta si no porque a la editorial no le conviene tener a alguien que está en entredicho”, se escucha en el audio.

Este lunes, se suicidó la mañana Jerez Armando Vega Gil luego de que una mujer lo denunció por abuso en el colectivo #MeTooMusicosMexicanos. A las 10:27 en la cuenta oficial de Twitter de Botellita de Jerez confirmó la muerte del bajista.

Criticas el movimiento #MeTooMusicosMexicanos

Manolo Caro y Amandititita criticaron el movimiento #MeTooMusicosMexicanos, luego de darse a conocer la muerte de Armando Vega Gil, fundador de Botellita de Jerez.

"Cierran la cuenta de #MeTooMusicosMexicanos y ¿El compromiso con las víctimas? y ¿su supuesta red de ayuda? Esta cuenta era muy violenta. Y solo desacreditó la causa, la demeritó. Estoy enojada, furiosa, tristísima", publicó la cantautora en su cuenta oficial de Twitter.



Manolo Caro, escritor y director, se sumó al reclamo de la estrella musical.



"El movimiento en redes está hecho con una irresponsabilidad absoluta, triste. Ojalá las victimas encuentren justicia en ambos lados".



Este domingo por la noche, en la cuenta @metoomusicamx publicó una denuncia anónima contra Armando Vega Gil, fundador de Botellita de Jerez, por presuntamente abusar de una menor de 13 años.



A las 4:41 horas de este lunes, en su cuenta oficial de Twitter, el músico publicó una carta suicida.

Por su parte, #MeTooMusicosMexicanos expresó que “El suicidio de Armando Vega-Gil es responsabilidad de Armando Vega-Gil”, en un comunicado, en el cual explican que han recibido múltiples ataques contra la cuenta.