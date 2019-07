Evidencian acarreados en el #AMLOfest

Arcelia Maya

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el primer aniversario de su victoria electoral con un mitin en el zócalo de la Ciudad de México, en el que enlistó las acciones de su gobierno.

Habitantes de Ecatepec, Tecámac y Toluca, en el Estado de México, y Tlaxcala arribaron a inmediaciones del Zócalo capitalino para participar en el evento que encabezará el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Los ciudadanos llegaron a bordo de 20 autobuses que los dejaron en la Calle José María Izazaga, esquina con 20 de Noviembre.

Algunos grupos fueron organizados por empleados que portan un chaleco beige con la leyenda "Servidor de la Nación".

Los viajeros de Ecatepec relataron que salieron de sus casas a las 8:00 horas y llegaron a las 11:30 horas al centro.

Explicaron que a las 12:30 horas aún esperaban las instrucciones de su dirigente para arribar a la Plaza de la Constitución.

Los ciudadanos, en su mayoría comerciantes ambulantes, contaron que en el trayecto les dieron una bolsa con un cuernito de jamón, dos jugos y dos naranjas.

Arturo Moreno, militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y comerciante de aguacates, relató que desde ayer los invitaron a participar en el mitin político-cultural que encabezará el tabasqueño.

"Yo vengo de Ecatepec y vamos para el Zócalo y estamos esperando otro camión que nos lleve al Zócalo", dijo el joven de 26 años de edad, quien se sentó en la banqueta a esperar instrucciones de su dirigente.

Al igual que Moreno, un grupo de 30 comerciantes permaneció por más de una hora esperando que los movieran de lugar.

Evidencian “acarreados” en el evento de López Obrador

Usuarios de redes sociales evidenciaron la llegada de contingentes “organizados” hacia el evento, algunos bajo la guía de los llamados “servidores de la nación”.

