López Gatell: “Vamos bien, por debajo del número proyectado de contagiados”

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa diaria de la Secretaría de Salud sobre el avance del covid-19 en México, el Dr. Hugo López-Gatell aseguró que la realidad de la pandemia en México está por debajo de la media proyectada y por eso decimos que vamos bien en cuanto el control de la epidemia.

“La realidad está por debajo de la media proyectada y por eso decimos que vamos bien en cuanto el control de la epidemia. Por supuesto que no vamos bien si consideramos que hay muertes lamentables, pero sí al considerar que pudieron haber sido muchas más de no haber establecido las medidas de sana distancia de manera temprana”, afirmó.

El especialista en epidemiología explicó a detalle el funcionamiento del Modelo Centinela y adelantó que, de acuerdo con las proyecciones, se estima que habría más de cien mil personas contagiadas con el nuevo coronavirus.

“Es necesario aclarar en que estas cifras son casos leves que no se registran de manera directa porque las personas o no se enteran ya que son asintomáticas o presentan síntomas que no requieren hospitalización”, insistió.

A manera de ejemplo de las proyecciones que arroja el Modelo, citó que se estima que 1,800 estén hospitalizadas en terapia intensiva en el momento cumbre, a mediados de mayo, sólo en la ciudad de México.

Explicó que el modelo Centinela se diseñó en 2005, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y expertos de EEUU; se propuso como un mecanismo de vigilancia de los casos que no es posible medir de manera directa o inconmesurables. En 2008 se mejoró y empezó a funcionar de manera más eficiente.

“No podemos medir el covid-19 de manera directa, caeríamos en una falsedad, porque es imposible detectar cada uno de los casos leves. El Modelo Centinela permite hacer más eficiente la vigilancia en laboratorio, con mapeos de virus, donde identificamos en qué estados circulaban qué virus”, argumentó.

Dijo que por medio de la medición que arrojan las 475 unidades médicas que atienden a pacientes de covid-19, se registra el 100 por ciento de los fallecimiento y los casos de hospitalización, así como uno de cada 10 de los ambulatorios. El modelo Centinela es sólo para detectar los casos ambulatorios.

De aquí salen las proyecciones de cuánto tarda la enfermedad en evolucionar y qué porcentajes de comorbilidad se están dando entre los pacientes.