Estos son algunos de los exabruptos del senador Samuel García en redes

Monterrey.- Los escándalos del Senador Samuel García han estado presentes desde que inició su encargo como representante público. Aquí presentaremos sólo algunos de los más recientes para entender quién es y por qué anunció hace unos días que sus aspiraciones a la gubernatura de Nuevo león han quedado atrás.

Lo tachan de machista

Uno de los más reciente ocurrió el 10 de agosto, cuando durante una transmisión en redes sociales regañó a su esposa Mariana Rodríguez, porque le pareció que se le veía "mucha pierna", algo que usuarios de redes sociales calificaron como exagerado y machista.

No cabe duda que el senador @samuel_garcias, aún siendo abogado, tiene mucho que aprender sobre derechos de las mujeres y violencia de género. Pero su joven esposa también tiene MUCHO que aprender sobre sus propios derechos...#NiUnaMas pic.twitter.com/KFW628mAjL — Monica Garza (@monicagarzag) August 11, 2020

Luego se disculpa, pero...

El revuelo fue tal que el legislador tuvo que salir a pedir disculpas, aunque para muchos, la respuesta no fue la mejor, pues declaró:



"Es un comportamiento retrógrada, son telarañas que vengo cargando, nadie me enseñó a ser feminista, pero me comprometo profundamente a cambiar, a reeducarme, a reconvertirme".

No se queda en casa

En plena pandemia, a finales de junio, Samuel se casó con Mariana Rodríguez en una ceremonia a la que acudieron unas 20 personas, por lo que fue severamente criticado en redes sociales.

Samuel García responde a las críticas por su boda en plena cuarentena



➡️ https://t.co/Ag827GroDn pic.twitter.com/3ayodsqqiP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 28, 2020

Diputado viajero

En abril del año pasado, tras difundirse sus fotos en Doha, Qatar, donde participó en la Asamblea General de la Unión Parlamentaria, el político aseguró que el Senado pagó los vuelos y que él cubrió su hospedaje, alimentación y un tour por un fuerte.

Renuncia al MC

Y finalmente su renuncia a Movimiento Ciudadano y a su candidatura a la gubernatura, acusa corrupción de su compañero de partido Luus Donaldo Colosio Riojas

Usualmente a esta hora estoy durmiendo pero casualmente me desperté y !WTF!



Samuel García RENUNCIA a MC y a su candidatura a la gubernatura, acusa corrupción de su compañero de partido Luís Donaldo Colosio Riojas



¡Vaya día que se viene! pic.twitter.com/KkBzUKfudw — Maleny Paxtián (@maleny_gp) August 25, 2020

Poco después de la renuncia a Movimiento Ciudadano, Samuel García aclaró que fue víctima de un hackeo en sus redes por fuerzas oscuras.

Tras el presunto hackeo de la cuenta de Samuel, el senador ha dejado claro que sigue manteniendo una amistad con Luis Donaldo Colosio.

(Con información de Reforma).