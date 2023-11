Samuel García llama ‘autoboicot’ caos de MC en Congreso de NL

Anoche, durante la sesión del Congreso, el PRI y Pan designaron al vicefiscal Luis Enrique Orozco, cercano al PRI, como gobernador interino de Nuevo León, puesto que quedó vacante gracias a las aspiraciones presidenciales de Samuel García.

Lo que no esperaban, era ser interrumpidos por una tremenda agitación de gritos y bombas de humo, causada por miembros del Movimiento Ciudadano, quienes declararon que dichos partidos eran corruptos al imponer a alguien de su aparente conveniencia.

En respuesta, el gobernador de Nuevo León Samuel García, señaló al PRI y al PAN como responsables de la interrupción en el salón de sesiones.

“La gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros, nunca se han prestado a eso, yo más bien creo que puede ser un autoboicot. El PAN lleva dos o tres días pidiendo desaparición de poderes generando inestabilidad y eso no le hace bien a Nuevo León”.