El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda recriminó que siendo Nuevo León el estado que más paga impuestos a la Federación y el que más apoya a otros estados en cualquier crisis como, sismos, huracanes o catástrofes, nadie levante la mano para ayudar, ni mandar "una chingada despensa". Sin embargo, afirmó, "saldremos adelante solos, porque ¡no ocupamos a nadie!".

Al firmar con el aval de la Comisión Nacional del Agua (CNA), un convenio para que los agricultores de General Terán cedan durante dos meses, el equivalente a mil litros por segundo las 24 horas durante cuatro días, el mandatario estatal elogió el gesto de solidaridad de los regantes de la región citrícola, para con la población de la zona metropolitana de Monterrey, donde muchos de ellos tienen familiares.

#Video | Samuel García criticó que ningún Estado haya enviado ayuda ante la crisis por falta de agua, aunque luego afirmó que NL no lo necesita.https://t.co/Hm9mbxHPCl 🌐 pic.twitter.com/Pv32xq3m5U — La Verdad Noticias (@LVerdadNoticias) June 25, 2022

Incluso bromeó con el alcalde de Terán, su cuñado David Sánchez, pues afirmó que si no cumple en el desarrollo de algunos proyectos en reciprocidad con los habitantes de ese municipio, se quejen con su hermana, y entonces "ahí me cuelgan en familia".

Expuso el mandatario estatal, "el hecho de que agricultores de Terán digan, gober, aquí estamos, a mi me llama mucho la atención y sé ser agradecido".

Acto seguido señaló, "los regios, los teranenses y los nuevoleoneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda, siempre".

Sugirió, "chequen Teletón, cuál es el estado que más lana pone cuando hay una crisis, siempre somos nosotros, y nos dicen codos, y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón, y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada despensa" .

Agregó, "no levanta la mano nadie, y les digo algo, no los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo, no ocupamos a nadie los nuevoleoneses, y somos los que más lana producimos, somos los que más pagamos impuestos".

Finalmente señaló, "pero les juro que esta crisis se va a superar pronto, y vamos a exigir que nos respeten y no ocupamos nada de nadie, porque aquí solos podemos" .

Con información de El Universal.