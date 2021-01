México: Sánchez Cordero da negativo a Covid-19; López-Gatell se aísla

Ciudad de México.- Mientras la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Olga Sánchez Cordero dio a conocer que resultó negativa la prueba que se realizó por Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell anunció que se mantendrá aislado en espera de conocer si es portador del virus.

Sánchez Cordero, dio negativo en la prueba PCR que le practicaron para determinar si tenía Covid-19.

El resultado del diagnóstico señala que no se detectó la presencia del SARS-CoV-2 en la muestra que le fue tomada esta mañana a la funcionaria.

Acabo de recibir los resultados de mi prueba PCR para detectar SARS-CoV-2 (COVID-19), siendo estos negativos. Continuaré cumpliendo mis funciones y siguiendo las instrucciones del presidente @lopezobrador_. #FuerzaPresidente pic.twitter.com/OUDFDp7VNu — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) January 26, 2021

Sin embargo, el propio documento aclara que un resultado negativo no descarta la posibilidad de la presencia del virus, esto debido al periodo de incubación que lleva a cabo.

"Un resultado 'no detectado' (negativo) no descarta la posibilidad de infección por SARS-CoV-2 debido a factores como el periodo de incubación, variabilidad biológica, calidad de la toma de muestra; el conjunto de estos factores es reflejado en la expresión viral", explica.

Sánchez Cordero, quien tiene 73 años, acompañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la gira que este fin de semana realizó en Nuevo León y tras la cual el Mandatario anunció que había contraído la nueva enfermedad.

El propio López Obrador encomendó a la Secretaria encabezar las reuniones de seguridad que se realizan todas las mañanas en Palacio Nacional y ofrecer la conferencia de prensa matutina.

Por otro lado, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, fue confinado en espera de conocer un posible contagio de Covid-19, ya que forma parte de la lista de contactos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, reveló en entrevista con Radio Fórmula que el funcionario podría participar de manera remota en las conferencias vespertinas.

"El subsecretario no ha mostrado ningún problema, no ha confirmado que tenga Covid o que dé positivo, sin embargo ya también forma parte de los contactos del Presidente y está en este momento confinado precisamente para exterior del periodo de ventana hacerse la prueba y confirmar o no", dijo.

"(Estará en la conferencia) de manera virtual"

El pasado viernes, al participar en la conferencia de prensa matutina del Presidente, Gatell tosió en repetidas ocasiones cuando hizo uso del micrófono que también ocupó el Mandatario. Ninguno de los dos portaban cubrebocas.

(Con información de Agencia Reforma)

