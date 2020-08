Sancionará INE con multas millonarias a aspirantes a partido

Érika Hernández

MÉXICO.-El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará sanciones por 6 millones de pesos a siete organizaciones que aspiran a ser partidos políticos, al encontrar irregularidades hasta por 17 millones de pesos, de los cuales 13 millones son aportaciones de personas no identificadas.

Las agrupaciones con más irregularidades son México Libre, del ex presidente Felipe Calderón, por lo que recibirá una multa de 2 millones 707 mil pesos, y Fuerza Social por México, del líder sindical Pedro Haces, así que será sancionada por un millón 141 mil pesos.

Esto influirá en la decisión del organismo electoral sobre qué organizaciones se convertirán en partido, lo que determinará el 31 de agosto.

Hasta el momento, cinco de las siete organizaciones mantienen el requisito de asambleas y afiliados, pero si la autoridad considera que cometieron irregularidades en su conformación, no recibirán el registro.

La Unidad de Fiscalización del órgano electoral confirmó que las principales anomalías fueron aportaciones de personas no identificadas o de entes prohibidos, egresos no reportados, egresos e ingresos no comprobados y donativos en efectivo superiores a 90 UMAS.

"De las irregularidades determinadas, tanto de los dictámenes consolidados como en las adendas que fueron circuladas por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte un monto involucrado de 17 millones 729 mil 940 mil pesos y se están proponiendo sanciones por un total de 6 millones 144 mil 788 pesos”.

"Destaca la observación de aportaciones de personas no identificadas, porque aparentemente tiene un monto involucrado de 13 millones 393 mil 727.73 pesos, y por esta irregularidad se propone imponer como sanción la cantidad de 2 millones 968 mil 340.64 pesos, que representa el 48 por ciento del total de sanciones que se van a imponer con las 11 irregularidades detectadas", indicó la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela.

Por ejemplo, expuso, la organización Libertad y Responsabilidad Democrática, conocida como México Libre, del ex presidente Felipe Calderón, recibió aportaciones mediante el dispositivo llamado Clip, por 1 millón 61 mil pesos.

"El dispositivo Clip no genera condiciones para identificar con certeza a la persona aportante. Sin embargo, aún teniendo conocimiento de esta circunstancia, la organización Libertad y Responsabilidad Democrática determinó contratar y utilizar dicha aplicación, a pesar de que con ello se obstaculiza la facultad de fiscalización de esta autoridad", advirtió.

Exigen análisis escrupuloso

En la discusión, que duró casi tres horas, representantes de partidos políticos exigieron a consejeros que el INE sea muy escrupulosos en la fiscalización y revisión de los expedientes de las organizaciones, pues existen anomalías que preocupan.

Por ejemplo, el representante legislativo del PVEM y ex consejero, Marco Gómez, aseguró que hay una organización que el 55 por ciento de sus recursos obtenidos fueron sindicalizados y otra el 25 por ciento, por lo que no se puede eludir que están relacionadas con entes prohibidos.

Otra de ellas, dijo, sin mencionar el nombre, recibió 109 depósitos por 9 millones de pesos de personas que no tenían capacidad económica para hacerlo.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama advirtió que la ley es clara en que, por irregularidades financieras, las organizaciones podrían no recibir su registro como partidos.

"Estas conductas revisten simulación de aportaciones porque las realizan personas sin recursos económicos propios, porque no hay comprobación fiscal de las compras de bienes y servicios que llegaron a las organizaciones que pretenden ser partido", dijo.

Afirmó que no se trató de una actitud uniforme. Por ejemplo, mientras que en Grupo Social Promotor de México, ligado a Nueva Alianza, 7 centavos por cada 100 pesos fueron aportados por personas no identificadas, en Redes Sociales Progresistas fueron 22.5 por cada 100 pesos, es decir, uno de cada 5 pesos es de origen desconocido.

Mientras que en Fuerza Social por México el 25 por ciento de sus recursos son de personas no identificadas, es decir, la cuarta parte son irregulares.