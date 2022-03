Sandra Cuevas llega a un acuerdo y ofrece disculpas a policías

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, suspendida de su cargo por estar vinculada a proceso por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación contra dos mandos policiacos, logró un acuerdo reparatorio con los oficiales y ofreció disculpas.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos, lo hago por los habitantes de Cuauhtémoc, quienes votaron por mi y los que me han apoyado”, dijo la alcaldesa afuera del Reclusorio Norte.

"Me disculpo, pero no reconozco los hechos", dice Sandra Cuevas. No pos guau. pic.twitter.com/NTSzW5loe2