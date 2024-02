Sandra Cuevas se registra como candidata de MC para el Senado

Este lunes 19 de febrero, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, oficializó su registro como candidata al Senado de la República por parte del Partido Movimiento Ciudadano (MC).

Cuevas se sumó al partido naranja después de que rompió con la alianza opositora PAN-PRI-PRD, que abanderó para ganar la elección a la alcaldía y que le negó la candidatura tanto para buscar la reelección como para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Su registro a la candidatura al Senado es haciendo fórmula con Alejandra Barrales, experredista y también exaspirante a la Ciudad de México.

“No salí de la alianza, me corrieron de la alianza, una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, siempre fue leal y honesta y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son”.