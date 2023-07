Santiago Creel condiciona renuncia a la presidencia en San Lázaro

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, aseguró que esta dispuesto a dejar el cargo siempre y cuando se cumplan dos condiciones, entre ellas, que un panista siga presidiendo el máximo órgano de Gobierno en San Lázaro en lo que resta del segundo año de la actual Legislatura.

En conferencia, el panista acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber perdido la investidura presidencial, de haber emprendido una campaña cobarde e ilegal en contra de su correligionaria Xóchitl Gálvez y de discriminarlo por su color de piel.

Cuestionado sobre la petición de Morena para que renuncie a la Mesa Directiva si desea buscar la candidatura presidencial del frente opositor, Creel afirmó que está dispuesto a hacerlo, incluso en las próximas 24 horas.

Siempre y cuando, agregó, exista la garantía de que las acciones, controversias, amparos y solicitudes de atención prioritaria interpuestas durante su presidencia queden firmes y que un panista siga liderando la Cámara de Diputados hasta la conclusión del segundo año legislativo, en septiembre próximo, tal como lo establece el acuerdo signado por las diferentes bancadas.

El panista sostuvo que sus condiciones no son un asunto de terquedad o una decisión personal, sino un tema de legalidad y de acuerdos parlamentarios.

Advirtió también que su única aspiración es ser coordinador del Frente Opositor (cargo que a la postre se convertiría en candidato presidencial), por lo que descartó la posibilidad de un "premio de consolación".

"(No tengo) ninguna aspiración más que poder coordinador del Frente Amplio por México, pero para mí no hay premios de consolación, ni debería de haber. Aquí voy con todo y voy con mi resto" , aseveró.

Creel criticó también al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre quien dijo, perdió la investidura presidencial, porque con él ya no está la promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Sostuvo que el mandatario federal ha incurrido en violaciones a la Carta Magna, al mantener frenada la función constitucional del acceso a la información pública y gubernamental y el derecho a la protección de datos personales, al obstaculizar la designación de comisionados del INAI.

Agregó que también ha incurrido en violaciones a la Constitución al exhibir datos personales de periodistas y de aspirantes presidenciales como Xóchitl Gálvez, al usar los instrumentos del Estado mexicano para perseguir a opositores políticos y al desacatar las sentencias administrativas y jurisdiccionales de los órganos electorales.

"Es un Presidente que ya perdió su investidura presidencial, que ya la dejó en otra parte, ya no está con él esa investidura, ya no está con él lo que debiera de estar, que son las facultades para hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" , afirmó.

Presidente @lopezobrador_ , anímese a arrobarme, no le pasará nada. Ahora déjeme le explico el perro oso que acaba de cometer: 1. Con este tweet y su documento deja evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, no le… https://t.co/wHN928eCS6

Indicó que el legado del Gobierno de López Obrador será la ilegalidad y la inconstitucionalidad, porque más que Presidente, parece jefe de facción, de partido y, ahora, coordinador de campaña.

No obstante, aunque reconoció que la cancha rumbo al 2024 está dispareja, se dijo dispuesto a asumirla.

Tras calificar la campaña emprendida desde Palacio Nacional en contra de Xóchitl Gálvez como ilegal y cobarde, aseguró que no teme una campaña en su contra, porque a lo largo de su carrera política han emprendido muchas, no sólo en contra de él, sino de su familia y su origen.

Creel acusó al Presidente de ejercer una "discriminación inversa" al criticarlo por el color de su piel y ojos.