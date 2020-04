Por fallas, reprocesará SAT declaraciones con errores

Ciudad de México.- Luego de que el Sistema de Devoluciones del SAT presentará fallas que resultaron en mayores impuestos a cargo para los contribuyentes, la institución informó que reprocesará dichas declaraciones.

Algunos contribuyentes reportaron que al momento de presentar su Declaración Anual no se les tomaba en cuenta sus retenciones a lo largo del año, por lo que les resultaba un monto a pagar.



En redes sociales el fisco mexicano publicó que las declaraciones realizadas durante los primeros días de abril serán reprocesadas y por ello solicitó no realizar declaraciones complementarias.



"Si tu declaración anual de personas físicas 2019 fue presentada el 31 de marzo o bien durante los primeros días de abril, te informamos que ésta será reprocesada a fin de continuar con el proceso de devolución automática, por lo que agradecemos no realices ninguna declaración complementaria", escribió el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Las declaraciones que por el sistema se está determinado con saldo en contra, el propio SAT lo va a reprocesar y emitirá el verdadero saldo a favor y la devolución, explicó Mario Barrera, fiscalista en Thompson & Knight.

A pesar de que el fisco autocorrija las fallas en las declaraciones, este problema evitará que cumpla su promesa de devolver los saldos a favor en 3 días, destacó el experto en el tema.

Barrera explicó que la mayoría de personas físicas que tributan son asalariadas y están sujetas a una retención mensual. Esto significa que el patrón descuenta a los trabajadores los impuestos y se los entera al Gobierno.

No obstante, hay ocasiones en donde al trabajador se le hace el descuento de impuestos en su recibo de nómina, pero no se entregan los impuestos al Gobierno. En esas ocasiones se rechazan las retenciones, explicó.

"El sistema cruza la información que recibe del empleado y del patrón para ver que coincidan los montos que le quitaron al empleado y lo que entregó al Gobierno el patrón.

"Por un problema de sistema no se está haciendo ese match (vínculo) y en consecuencia refleja un saldo en contra", comentó.

Explicó que hacer una declaración complementaria no resolverá el problema, puesto que si persisten las fallas en el sistema se seguirán negando la recepción de retenciones.

Como el periodo para presentar la declaración anual vence hasta abril, todavía hay tiempo para una corrección. Es recomendable esperar una semana para ver si se corrige el sistema del Servicio de Administración Tributaria, afirmó.