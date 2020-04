¿Eres de los que invierte en bitcoins? El SAT sabrá si es "lavado" de dinero

Ciudad de México.- A partir de hoy jueves, las plataformas digitales e instituciones financieras que operan con activos virtuales como el bitcoin, tendrán que elaborar los avisos antilavado cuando el monto de los clientes y usuarios sea igual o supere los 54 mil 496 pesos.

El reporte se tendrá que entregar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Desde septiembre de 2019, el SAT incluyó a los activos virtuales como actividad vulnerable para ser usada por los "lavadores" de dinero y para el financiamiento al terrorismo.

Por eso, al igual que el resto de las demás actividades sujetas a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como los casinos, inmobiliarias, joyerías, empresas de blindaje y distribuidoras de autos entre otras, deben cumplir con dar avisos a las autoridades de operaciones sospechosas.

En febrero de este año, los activos virtuales tenían que darse de alta ante el SAT y registrarse como actividad vulnerable para formar parte del padrón.

Los avisos se deben presentar al SAT a más tardar el 17 del mes siguiente en que se realizó el acto u operación que realicen los clientes de las plataformas digitales, es decir que el primer reporte se entregará el 17 de mayo próximo y así sucesivamente.

Las plataformas también deben cumplir con las normas de la Ley antilavado para hacer la correcta identificación y registro de sus clientes y usuarios que operen con dichos activos.

Hace unos días la UIF y el SAT dieron a conocer que debido a la contingencia por el Covid-19, las actividades vulnerables que no puedan cumplir con la presentación de avisos, tendrán que documentar los retrasos para poder tener derecho a implementar un programa de autocorrección y así evitar el pago de multas.

El Bitcoin es dinero virtual (criptomoneda), que sólo existe en el mundo digital, así que no hay posibilidad de ver un Bitcoin físicamente. Esto no significa que no se pueda utilizar para adquirir bienes tangibles. Los Bitcoins no son la única criptomoneda que existe, pero sí es la más común.

La forma en la que trabaja Bitcoin, se basa en un sistema de pago que permite a una persona pagar a otra, sin necesidad de intermediarios como los bancos y esto permite pagos casi instantáneos y de bajo costo a cualquier persona, en cualquier parte del mundo.

(Con información de El Economista)