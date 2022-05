Saxofonista María Elena Ríos confía en AMLO para obtener justicia

La saxofonista María Elena Ríos confía en la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener justicia en su caso, debido a que uno de sus agresores busca salir de la cárcel con un amparo.

“Es la primera vez que me recibe, todo es un proceso, tienen que conocer a profundidad el asunto y los procesos, no estoy conforme como me gustaría, pero vamos a confiar en el Presidente de la República en cuanto a cómo va a accionar respecto a los que me sucede a mi y a mi familia”, declaró en entrevista tras reunirse en Palacio Nacional con Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana de Presidencia de la República.