El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya no se encuentra en territorio mexicano, así lo señalaron fuentes migratorias.

Dos días antes (28 de septiembre) de entregar la gubernatura al morenista Américo Villareal, el panista salió del país y se cree que está en Estados Unidos, nación de la que es ciudadano, informaron fuentes migratorias.

Sin embargo, la defensa legal del exmandatario aseguró que su cliente está de vacaciones en su rancho.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja informó que el pasado martes un juez de control giró una nueva orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A la par, señaló, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia del panista, a petición de la Fiscalía General de la República.

Fuentes federales comentaron que ya se iniciaron los trámites ante la Interpol para la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del exmandatario tamaulipeco en más de 120 países.

Esta mañana en Palacio Nacional, Mejía Berdeja afirmó que las investigaciones en contra de García Cabeza de Vaca datan de 2018, previo al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la tarde del miércoles, minutos después que el Instituto Nacional de Migración lanzará una orden migratoria en contra de Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas compartió su sorpresa tras el comunicado de la Secretaria de Gobernacion.

“Me entero de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores” , aseveró Cabeza de Vaca.

