Se retracta directivo de la UNAM que dijo “el feminicidio es un acto de amor”

Iván Ruiz García, director del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM, se retractó de sus palabras sobre los feminicidios en el que declara que son “un acto de amor”, brindó disculpas públicamente a quienes se hayan sentido ofendidos, mencionó en una entrevista para El Universal.

"Fui imprudente e irreflexivo al designar al feminicidio como un acto de amor, y por eso mismo pido una disculpa pública. Mi interés no se encuentra en alentar la violencia, sino más bien en sosegarla, para que en este país puedan vivir las mujeres de una manera segura y gozosa. Reitero mi disculpa pública y me atormenta pensar que el movimiento feminista vea en mí un detractor de sus demandas (que no son sólo legítimas sino fundamentales e indispensables)", agregó Ruiz García.