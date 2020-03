La secretaria de Bienestar despide a funcionario y AMLO lo reinstala por no consultarlo con él

Claudia Guerrero

Ciudad de México.- Luego que dimitió la titular del programa de reforestación, Javier May, el Presidente López Obrador dijo que no aceptó la renuncia y aseguró que se quedará en el cargo.

El Mandatario corrigió la plana a la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, por haber publicado, sin su autorización, un decreto en el que retiraba todas sus facultades al responsable del programa Sembrando Vida, por lo que indicó que se revertirá.

En conferencia, López Obrador confirmó que la funcionaria actuó de manera unilateral al publicar una disposición que le permitía quedarse al frente de uno de los programas más emblemáticos de su Gobierno.

"Presentó su renuncia, pero no se la acepté", dijo en conferencia mañanera.

"Eso fue por lo que él renuncia pero ese decreto no fue consultado, no se me presentó y se va revertir".

El Mandatario descartó que el Programa Sembrando Vida corra algún riesgo y afirmó que ya se arreglaron las diferencias.

"(Presentó la renuncia) por diferencias, eso existe mucho al interior del Gobierno, como existe en nuestras familias, parte de mi trabajo también es eso, la conciliación, no sólo afuera, adentro", sostuvo.

"Como también no va a haber la renuncia, necesitamos armonizar y ponernos de acuerdo, cerrar filas sin abyección (...) manteniendo cada quien su libertad y su criterio, eso se garantiza en este Gobierno".

May presentó su dimisión tras el reconocimiento de la Secretaría de Bienestar de que la meta gubernamental de siembra de árboles no se ha cumplido.

En una circular, May se quejó de que la titular de Bienestar, "ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho Programa" por lo que no existen condiciones para continuar al frente del mismo.