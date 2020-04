Secretaria de Energía de México abandona reunión virtual de la OPEP

México puso en peligro un acuerdo para nivelar el precio del petróleo.

De acuerdo con información de redes sociales, un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia para establecer recortes récord de producción de petróleo se puso en peligro debido a que México se negó a participar en las negociaciones.

Hoy participamos por videoconferencia desde Villahermosa, Tabasco en la 9th reunión ministerial extraordinaria de la OPEP y NO OPEP.

La mayoría de los países trabajamos en lograr consensos para la estabilización del petróleo.



La secretaría de Energía, Rocío Nahle, fue quien representó a México en la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)+ y quien dejó la reunión sin aprobar dicho acuerdo.

La OPEP+ llegó a un acuerdo pero depende de México

Sin embargo, la OPEP, Rusia y otros productores de crudo lograron alcanzar un acuerdo básico para reducir su oferta petrolera en un 23 % ante la crisis en el sector causada por la pandemia de la COVID-19, pero la entrada en vigor del pacto ha quedado condicionada a la participación de México.

La retirada del mercado de 10 millones de barriles diarios (mbd) de crudo está supeditada "a que México acepte el compromiso.

En caso contrario, el documento no entrará en vigor", declaró a Efe Zamina Alíeva, portavoz del Ministerio de Energía de Azerbaiyán.

¿Qué proponía México?

México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la @OPECSecretariat ha propuesto una reducción de 100 mil barriles por día en los próximos 2 meses. De 1.781 mbd de producción que reportamos en marzo del 2020 disminuiremos a 1.681 mbd. @GobiernoMX — Rocío Nahle (@rocionahle) April 10, 2020

En tanto, la titular de la dependencia, Rocío Nahle, informó vía Twitter que México propuso reducir su producción en 100 mil barriles por día, a un millón 681 mil barriles desde el millón 781 mil barriles que produjo en marzo pasado.

Esta propuesta es sólo una cuarta parte de la reducción solicitada por los miembros de la OPEP+ a México, que era de 400 mil barriles.

Así se reportó la salida de México de las negociaciones

Update! The Mexican minister walked away from the meeting and will not be returning according to a source. Now the ministers are deciding what to do #OOTT #opec — Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 9, 2020

This Mexico situation is absurd



They want to show @Pemex will be increasing production to local refiners. Those refiners ran at like 40-45% last year and are a total joke



Demand is even worse now, Mexican economy is down 10% this year. They’re gonna eat the cut#OOTT #Opec — Abhi Rajendran (@ARaj_Energy) April 9, 2020