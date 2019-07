Secretario de Hacienda rechaza rumores de recesión en México

Jorge Eduardo Cano Anaya

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El cambio de estafeta en la Secretaría de Hacienda (SHCP) no implica una modificación en los objetivos de mantener la estabilidad macroeconómica del País y un manejo responsable de las finanzas públicas, dijo Arturo Herrera Gutiérrez, nuevo titular de la dependencia.

Además del compromiso de mantener un marco macroeconómico sólido, Herrera reiteró la meta de lograr un superávit primario de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019.

En conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que se mantendrá el respeto a la autonomía del Banco de México (Banxico) y se buscará una relación constructiva y de coordinación con el Congreso y las entidades federativas.

“Se trata de poner la economía en buen rumbo pero no en abstracto sino en un rumbo que beneficie a los más desfavorecidos”, dice Arturo Herrera.

Entre las preguntas que realizó la prensa, se hizo hincapié en los supuestos rumores de recesión, mismos que Herrera Gutiérrez rechazó y afirmó que las finanzas públicas son manejadas de forma responsable.

“Veo que sí ha habido una desaceleración a nivel global, que tiene un impacto también a nivel de la economía mexicana, pero creo que estamos aún muy, muy lejos de poder pensar que estamos cercanos a una recesión”, afirmó Herrera Gutiérrez.

En su primera conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que las finanzas públicas no solamente son manejadas con responsabilidad y con un equipo de profesionales comprometidos, sino que además cuentan con una coraza muy importante que permite manejar en circunstancias difíciles.

Arturo Herrera Gutiérrez rechazó hacer precisiones sobre las razones que Carlos Urzúa esgrimió en su carta de renuncia.

En la sesión de preguntas y respuestas, el funcionario dijo que continuará el apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex), que en breve presentará su Plan de Negocios.

En cuanto a la continuidad de funcionarios en la dependencia, dijo que no hará cambios de manera inmediata, "no hay ajustes en puerta", y que aún no hay un sustituto en la Subsecretaría de Hacienda.

En tono jocoso, sobre su aparente seriedad y preocupación al momento en que el presidente López Obrador lo nombró titular de Hacienda, Herrera Gutiérrez afirmó que no fue así, sino que cuando trabajó en el Banco Mundial le dijeron que era “demasiado bromista”, por lo que intentaba mostrarse a la altura del momento.