Segob descarta que gobierno de la 4t convoque a una nueva Constitución

Antonio Baranda

MÉXICO.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, descartó que el gobierno federal vaya a convocar a la redacción de una nueva Constitución, pues afirmó que ya tienen el andamiaje constitucional reformado para la "Cuarta Transformación".

"En este momento, no tenemos previsto que se convoque a una nueva (Constitución). Y tampoco tengamos esa sistematización que proponen y reitero mi respeto para estos constitucionalistas que no solamente aprecio si no reconozco su gran talla intelectual y constitucional, pero hasta este momento nosotros ya tenemos las bases constitucionales de ese cambio transformador que el presidente está buscando", comentó Sánchez Cordero.

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, la titular de la Segob dijo que existen académicos que han propuesto sistematizar la Constitución de 1917.

"Conozco y sé que hay varios académicos y gente que yo aprecio y respeto y le tengo una gran consideración de carácter académico, intelectual y constitucional como Diego Valadez que habían propuesto la sistematización de una constitución, tomando todo ese bagaje de reformas constitucionales desde la Constitución del 17 hasta hoy para poder sistematizar esta Constitución. Una nueva constitución, sistematizarla, porque en realidad algunas de estas reformas no han sido básicamente sistematizadas en estos últimos años”.

"Es una propuesta, el Instituto de Investigaciones Jurídicas la trae como una propuesta; sin embargo, yo creo que en este momento ya tenemos el andamiaje constitucional reformado para esta nueva transformación, esta 'Cuarta Transformación'", finalizó.

