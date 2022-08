Segob justifica declaraciones de la alcaldesa de Tijuana: "Estaba nerviosa"

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, minimizó lo dicho por la alcaldesa de Tijuana, Baja California, Monserrat Caballero, quien tras la jornada de violencia pidió a los grupos de la delincuencia que "cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben", y no a las familias ni los ciudadanos del municipio.

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, Adán Augusto López aseguró que los dichos de la alcaldesa de Tijuana los hizo porque "los nervios la traicionaron" y porque se expresó en la madrugada.

Adán Augusto López señaló que estas declaraciones se pudieron deber a que la alcaldesa de Morena venía saliendo de "un estado de tensión".

"Yo le diría, con todo respeto a la alcaldesa, que creo que a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender. No le daría mayor importancia, hay que entender también que a la hora que dio esa conferencia pues eran altas horas de la madrugada, venía saliendo… había un estado de tensión ahí por los vehículos (incendiados) y seguramente eso", refirió el titular de Segob.

En el Salón Tesorería, el secretario de Gobernación aseguró que lo importante es que se están trabajando los tres órdenes de gobierno, "sin distinción", en donde se llevaron a cabo estas acciones por parte del crimen organizado.

Ante los hechos violentos registrados el fin de semana, la alcaldesa Monserrat Caballero se pronunció al respecto en un video compartido en las redes sociales del ayuntamiento.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy le decimos al crimen organizado, a quienes están cometiendo estos delitos, que nos mantendremos en activo, cuidando a los ciudadanos. También les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a los ciudadanos que trabajan, no a las familias”, declaró la alcaldesa.