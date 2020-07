El semáforo epidemiológico se renovará cada 15 días: Segob

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, informó que los gobernadores solicitaron actualizar cada 15 días el semáforo epidemiológico del Covid-19.

En conferencia de prensa, la titular de la Segob reconoció que existe una corresponsabilidad entre autoridades para informar a la ciudadanía sobre la evolución de la pandemia y anunció que el próximo jueves se reunirá virtualmente con los gobernadores para tratar este tema.

Explicó que, según los mandatarios estatales, es complicado establecer políticas públicas semanales con base en la variación del color del semáforo por cada entidad, razón por la que se está actualizando cada 15 días.

A propósito de la controversia registrada este fin de semana entre el subsecretario de Salud López-Gatell y los gobernadores locales, señaló que hay mandatarios que no envían su información en tiempo y forma.

El viernes pasado, el subsecretario de Protección y Promoción de la Salud de la Ssa, Dr. Hugo López-Gatell, decidió no presentar el semáforo de riesgo debido a que la información no era consistente.

"Dejo en claro que no son las 32 entidades federativas, pero no podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados, porque no hay información consistente para la evaluación".