Semarnat denuncia a Grupo México por derrame en Río Sonora

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, anunció que se presentó una denuncia penal contra Grupo México por presunto incumplimiento de la remediación ambiental derivada de la contaminación del Río Sonora.

La funcionaria insistió que la empresa, debe resarcir el daño.

"Nosotros, el 17 de agosto pasado, hicimos una denuncia penal a Grupo México porque no ha cumplido con la remediación ambiental. Se habían hecho muchísimos estudios, pero no (llegaba) a más"

"Somos contundentes como Semarnat, nosotros ya estamos en una acción penal contra grupo México porque no aceptamos lo que dicen que ya remediaron, y no lo aceptamos porque, si no, nosotros como Estado mexicano no estuviéramos directamente en territorio".

Enfatizó que Grupo México no cumplió con su obligación de hacer la remediación, lo que ha traído como consecuencia afectaciones no sólo a nivel ambiental, sino a la salud de los sonorenses.

"El medio ambiente sigue contaminado, hay gente enferma, entonces qué es lo que sigue, estamos en una acción penal, estamos haciendo varias cosas (legales) desde la institución, la Semarnat y los sectorizados"

"Estamos en este trabajo directamente en territorio con la gente y creemos lo mismo como Estado mexicano, o sea, quienes deben de resarcir este daño ambiental es la empresa".

A finales de septiembre, la Semarnat concluyó que la contaminación generada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado registrado en la cuenca del Río afectado.

En agosto de 2014, persiste 9 años después y representa un riesgo para la salud de las personas que viven en la zona.

En el "Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora", la dependencia remarcó que la empresa minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, es responsable del derrame por el mal diseño de su sistema de presas de jales (residuos) y acusó que no realizó acciones de remediación.

La Semarnat indicó que el costo estimado de los impactos ambientales, sanitarios y económicos de la contaminación asciende a 20 mil 508 millones de pesos.

Por su parte, Grupo México descartó que en el Río Sonora persista la contaminación generada por el derrame de sulfato de cobre acidulado.

La empresa sostuvo que es falso que no se hayan efectuado acciones de remediación.

"Los supuestos hallazgos de los muestreos presentados la semana pasada carecen de cualquier nexo de causalidad con el evento ocurrido en 2014", enfatizó la compañía.

🔴 El @GobiernoMX se debe al pueblo y a las comunidades.



Desde el sector ambiental impulsamos las acciones necesarias para que la entidad responsable del desastre ocurrido en 2014 en el #RíoSonora, cumpla con la reparación del daño.



Continuaremos atendiendo esta problemática,… pic.twitter.com/RoehpGhjHC — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) October 12, 2023

Con información de Reforma.