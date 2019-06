Senado aprueba el T-MEC, tratado que sustituye al TLCAN

Agencias

México.- El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles, en sesión extraordinaria, con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de decreto por el que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sustituye al TLCAN.

El documento pasa ahora al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior ratificación.

A través de un video en Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la decisión del Senado.

La Secretaría de Economía indicó en un comunicado que con la aprobación “México manda un claro mensaje a favor de una economía abierta y de profundizar su integración económica en la región”.

Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por ratificar el acuerdo y dijo que en su país se debería hacer lo mismo.

Congratulations to President Lopez Obrador — Mexico voted to ratify the USMCA today by a huge margin. Time for Congress to do the same here!