Senado apoya a artistas de Zacatecas con exposición de obras en CDMX

El Senado de la República promovió la diversificación de artistas de Zacatecas apoyando con la exposición de obras en la Ciudad de México (CDMX) que tuvo por nombre “Zacatecas, tierra de artistas”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, clausuró el evento, donde participaron 22 creadores que han hecho del estado un referente cultural de nivel internacional.

Monreal Ávila refrendó el apoyo del Senado de la República al gobierno de Zacatecas, para que más artistas puedan exhibir sus obras en la Ciudad de México. Además, reconoció el trabajo del gobernador, David Monreal, para recuperar los teatros, museos y el arte en Zacatecas, que durante algún tiempo se descuidaron.

🔴 Conciertos de Bellas Artes en el Senado de la República, del 20 de mayo de 2022. https://t.co/RQqKgIGs62 — Senado de México (@senadomexicano) May 21, 2022

Asimismo destacó que la Cámara de Senadores lucha para “sacar adelante a nuestro país”. En relación a lo anterior declaró que tiene como compromiso apoyar al estado que fue saqueado y en el que se destruyó el tejido social, en los últimos tres sexenios.

“Tengan confianza, vamos a superar esta etapa que Zacatecas vive desde hace décadas, cuando menos los últimos tres sexenios. Él apenas tiene siete meses en el cargo, vamos a salir adelante todos juntos, todos unidos”. Expresó Monreal Ávila.

📷 Los conciertos de Bellas Artes en el Senado de la República continúan en la Casona de Xicoténcatl. https://t.co/pHzY71t5MQ pic.twitter.com/Y67FzADfEI — Senado de México (@senadomexicano) May 21, 2022

Finalmente, destacó que los artistas de Zacatecas en la Ciudad de México tienen mucho reconocimiento por su profesionalismo y entrega.

“Los que aquí trabajamos en distintas instancias, hacemos un esfuerzo todos los días por no fallarle a los mexicanos y a las mexicanas, porque tenemos un gran compromiso con el pueblo. Por eso, cuando nos dan una oportunidad no podemos fallar y no vamos a fallar”, dijo el senador.

Clausura de la exposición "Zacatecas tierra de artistas". pic.twitter.com/Pyna3qWhLa — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) May 23, 2022

Por otro lado, el gobernador de Zacatecas, refierió que los 22 artistas dejaron ver un pedacito de lo que es su estado a través de sus obras.

Añadió que se está haciendo un gran esfuerzo para recuperar todo el patrimonio de la comunidad cultural: sus obras, sus inmuebles. Nos hemos dedicado, desde nuestro arribo, al mantenimiento de museos, que habían estado en el abandono.

“He declarado públicamente nuestra aspiración de que Zacatecas se convierta en la capital cultural de Latinoamérica, y si lo digo es porque es posible” declaró David Ávila.

Por ello, redefinirá la política pública cultural y dará impulso a las autoridades y los artistas zacatecanos, para que todos los creadores tengan una plataforma para mostrar su trabajo y con esto se logre la descentralización y promoción del trabajo.

“Hombres y mujeres que probablemente no cuentan con los medios para acercarse a nosotros, pero que definitivamente tienen mucho que mostrar: a Zacatecas, a México y al mundo” dijo el mandatario.