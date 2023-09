Senado de la República pone énfasis en demandas de las mujeres.

Legisladoras, funcionarias y representantes de la sociedad civil consideraron la necesidad de mantener en la agenda pública las demandas de las mujeres, a fin de construir un mejor país, con más oportunidades y en igualdad de circunstancias en los ámbitos económico, político, social y cultural; esto como parte de la agenda dentro del Tercer Año de la legislatura.

De acuerdo con un comunicado, durante el “Encuentro nacional por el México que queremos las mujeres”, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, urgió a priorizar el empoderamiento de este sector de la población.

Para ello, dijo, se necesita impulsar gobiernos honestos, trabajadores e incluyentes, porque este tema “va más allá de los partidos políticos”, incluso, más allá del lugar en el que vivamos, pues “hoy la prioridad es que no quede ni una mujer atrás”.

En el marco del Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, que se conmemoró en la Antigua Casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico, la senadora del PAN consideró que es altamente esperanzador que hoy México tenga la posibilidad de que, en el 2024, la próxima Presidenta sea mujer.

Esto, dijo, se da por la lucha histórica de las mujeres para tener un país con igualdad, con piso parejo y para que nadie se quede atrás. “Esta lucha -acotó- ha sido sinuosa y difícil, nos hemos enfrentado a la negativa de los detentadores del poder, pero rompimos las sinergias del patriarcado en el poder.

Durante siglos se nos invisibilizó y se nos negó el derecho a tener la calidad de ciudadanas. Muchas mujeres lucharon, tomaron las calles, dieron su vida para que hoy nosotras estuviéramos aquí, subrayó.

López Rabadán mencionó que está convencida que esta lucha no es de una, es de todas, y tiene que continuar.

“Hoy tenemos una Legislatura de la paridad “y tuve la oportunidad de presentar la iniciativa sobre el principio de paridad, además de que presenté 50 reformas legales, para que sea posible que podamos tener una Presidenta, que tengamos gobernadoras, alcaldesas”.

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que hoy estamos en una cita de la historia que no podemos olvidar, porque el futuro promisorio no puede pensarse en un país, si no lo pensamos con las mujeres.

“Hoy, por primera vez en la historia, ambas cámaras las presiden mujeres, pero no sólo eso, sino que 10 de los 11 cargos directivos, también los ocupan las mujeres”.

Recordó que hace 70 años era prácticamente una concesión que les dieran esos espacios en el presídium.

Adriana Díaz Contreras, secretaria General del PRD, refirió que la lucha por una agenda feminista no es sólo por las mujeres, sino para toda la sociedad. “Cuando las mujeres tengamos igualdad de derechos todos nos vamos a beneficiar”.

“Necesitamos construir una agenda feminista que garantice los derechos sociales, económicos y políticos, no podemos aceptar que las mujeres ganen menos que los hombres por el mismo trabajo, además es esencial que las mujeres estemos representadas en todos los niveles de gobierno”.