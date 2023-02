Senado podría analizar el ‘Plan B’ hasta la próxima semana

En el Senado de la República prevalece la incertidumbre en torno del polémico "Plan B" que en materia electoral impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que fuentes legislativas sugieren que la bancada de Morena podría empujar un albazo entre el miércoles y jueves, pero, hasta este martes, los integrantes de las comisiones involucradas en la revisión de la minuta que llegó de San Lázaro no habían sido convocados.

Conforme al reglamento parlamentario, los legisladores deben ser citados con al menos 72 horas de anticipación, de suerte que la discusión del paquete electoral podría postergarse hasta la semana próxima.

Los grupos opositores sostienen que Morena no tiene prisa en aprobar el "Plan B" y con ese aplazamiento entorpecer la presentación de recursos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Oposición alega que Morena sólo quiere aplazar para que no se presenten acciones de inconstitucionalidad.

"No, no es así. Incluso la Oposición quería que no se diera fast track, y eso hicieron las comisiones", respondió Monreal.