Senado no erró con Poniatowska: AMLO sobre entrega de Medalla Belisario

A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en esta ocasión, el Senado no se equivocó al otorgar la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.

Junto a una fotografía con Elena, el mandatario publicó un mensaje a la periodista, a quien se refirió como "una santa laica".

"En esta ocasión no erraron los senadores al otorgar la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. Elenita es la mejor escritora de nuestros días, la más inteligente, pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás. Es una santa laica", se lee en el mensaje.

Cabe destacar que el presidente López Obrador no atestiguará la entrega de la presea, ya que decidió, por tercera ocasión consecutiva no acudir a la sesión solemne del Senado.

Informó que no se presentará para poder "cuidar la investidura presidencial" y "no ser humillado" por las protestas de la oposición.

Por tal motivo, en representación del presidente estará el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

"Elenita es excepcional, no creo (ir), ya no voy a esos actos porque hay muchas agresiones, están enojados, entonces montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial, porque para tener fama pueden faltarme al respeto, humillarme y tengo que cuidar la autoridad, eso les daría gusto a los adversarios, potentados, corruptos, a los que quieren vernos como Colonia y no aceptan que somos un país independiente, hay que cuidarnos y cuidar la investidura presidencial", declaró durante la conferencia matutina del pasado 13 de abril.