Senado rechaza análisis en “fast track” de la reforma sobre Guardia Nacional

El líder del Grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, explicó que la bancada de Morena acordó no solicitar vía fast track para tramitar la minuta de reforma relacionada con la Guardia Nacional, a fin de abrir un espacio para el debate y la deliberación y también para escuchar las expresiones de los distintos sectores de la sociedad.

En este sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que se dará el tiempo que requieran las comisiones, por lo que consideró que el dictamen podría ser puesto a discusión del pleno entre viernes y sábado próximos.

Ricardo Monreal descartó una ruptura en su bancada por las distintas visiones que tienen "radicales" y "moderados" sobre la viabilidad de la iniciativa presidencial que busca que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Sedena. Dijo que Morena va a superar esta "prueba de fuego".