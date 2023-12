Senador asegura que AMLO elegirá a la nueva ministra de la SCJN

En el Senado de la República, se produjo un quiebre en las conversaciones entre las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano, destinadas a designar a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Según las declaraciones del senador Ricardo Monreal, perteneciente a Morena, esta situación marca un precedente, ya que sería la primera vez que el presidente de México asume directamente la responsabilidad de tomar dicha decisión.

Con la bancada naranja, Morena reunía la mayoría calificada para empujar los nombramientos, pero todo quedó en una negociación fallida.

" No hubo acuerdo en la Sala Superior del Tribunal Electoral en la designación de los dos nuevos magistrados; ya se planteaban alternativas para que pueda haber un período extraordinario en enero, pero nuestros interlocutores no aceptaron . Querían todo: magistrados y Suprema Corte", respondió Monreal.

"Se cayó ya no prosperó y será difícil que logremos en las próximas horas la mayoría calificada. La negociación iba muy avanzada, por dos o tres nombres ya no se pudo procesar para magistrados, pero hasta este momento están suspendidas las pláticas, lo que quiere decir es que no hubo acuerdo”.

"No hay acuerdos. Hasta ayer se estaba construyendo para un acuerdo amplio, pero al final no se concretó. Era un acuerdo amplio para revisar perfiles de varios nombramientos: Magistrados de la Sala Superior, de las Salas Regionales, de los tribunales locales electorales, de justicia administrativa, y de la Ministra. Era un acuerdo muy amplio, pero así es la política" , detalló Monreal.

Ricardo Monreal explicó que, cuando negociaban, Movimiento Ciudadano pretendía un acuerdo integral.