México: Precandidato suma otra denuncia, ahora por acoso sexual contra escritora

Oscar Adrián Galindo Luna

Ciudad de México.- La escritora Marxitania O.F., acusó al precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, de haberla acosado durante la presentación de su novela "Guerra de guerrillas", publicada en 2014.

A través de Facebook, la también hija del exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez (2014-2015) señaló que el morenista se le acercó ebrio y de manera lasciva durante el evento realizado en el Centro Cultural Acapulco.

"Mucho he meditado en el proceso de selección de Félix Salgado como candidato a la gubernatura de Guerrero, por Morena, y me genera desacierto y preocupación. Félix es un personaje, como todos los políticos (algo sabemos de eso) se construyen un personaje, en este caso, carismático y popular, pero también es una persona", comentó.

"Yo me he encontrado con él apenas 4 veces. Una, en la presentación de mi novela, en el Centro Cultural Acapulco. Estaba ebrio y cuando se acercó a mi lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decir lo menos. ¿Saben ustedes que se siente en momentos así? Mucho asco. Asco de la cercanía, pero también del propio cuerpo de una. Es una experiencia que rebasa la incomodidad"

La escritora dijo que experimenta mucha rabia de que alguien se sienta con el derecho de tocar el cuerpo de una mujer de esa manera.

"Me lo hizo a mí, en un evento público, mi evento, en una posición de poder. Vi hacérselo a otra mujer, años antes, amiga mía, cuando fue presidente municipal. Lo pongo aquí porque eso por supuesto que me dan razones para no dudar en las mujeres que lo acusan de violación", expresó.

Dijo que las otras veces que ha conversado con él ha sido un personaje simpático, alegre, bromista y listo, que todos conocen.

Precandidato Félix Salgado enfrenta otras dos denuncias

Agregó que aunque cada persona es mucho más que su "sombra", en todos los momentos de impotencia y de frustración que hay en el ejercicio del poder, saldrá esa sombra de la peor manera.

"Sé que los partidos políticos y los políticos son pragmáticos y que quieren ganar elección, pero la historia reciente ya le ha enseñado el precio de ese pragmatismo a la izquierda (no olviden a Aguirre)", expuso.

"En estos tiempos difíciles en que la mayoría estamos sufriendo el dolor de la pérdida de seres queridos, el impacto de la crisis económica en nuestras casas, necesitaríamos a un gobernante a la altura de la crisis, humana o humano, si, con su sombra, pero más experimentado en lidiar las tremendas trampas del ego, que ya en colectivo, llevan a desastres"

Actualmente, Félix Salgado Macedonio enfrenta dos denuncias por violación ante la Fiscalía General de Guerrero.

La primera ocurrida en 1998 con una menor de edad y la segunda en 2016 con una trabajadora de "La Jornada Guerrero", de cuyo medio era director en ese momento.

