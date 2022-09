Senadores de Morena son súbditos del pejelagarto: Lilly Téllez

En la discusión en el Senado en la que se aprobó este jueves que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se registró un ríspido intercambio de palabras entre la senadora panista Lilly Téllez y senadores de Morena.

Mientras intentaba hablar desde su escaño, la senadora Téllez fue interrumpida en varias ocasiones cuando senadores de Morena le gritaban "traidora".

El senador priista Eruviel Ávila, que se encontraba en la Mesa Directiva del Senado, invitaba constantemente a los legisladores a guardar silencio y dejar hablar a Téllez.

En el Pleno, la senadora de Acción Nacional refirió que los legisladores de la bancada de Morena piensan y asumen su trabajo solo para el presidente Andrés Manuel López Obrador además le respondió a la senadora Lucy Meza.

"Usted piensa y asume su trabajo solo para el presidente de la República. Yo no soy plurinominal, yo no le debo al presidente de la República estar aquí, se lo debo a los ciudadanos que votaron por mí y eso es exactamente lo que ustedes deberían de hacer. Les repito que ustedes son los súbditos del pejelagarto, angustiados, suplicantes por una reunión con el Presidente, aunque sea sin comida como dijeron por ahí", expresó.

#VIDEO | Lilly Téllez a morenistas: ‘Ustedes no son legisladores, son los súbditos del pejelagarto' La senadora panista, @LillyTellez , dijo que el presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ "come sus garnachas sobre la Constitución, batea las leyes y pisotea el Estado de Derecho". pic.twitter.com/yJvF9kt0CJ

En referencia a Lilly Téllez, el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, acusó que "una senadora" cometió "calumnias, difamaciones", por lo que propuso una demanda penal "por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la República, por tanto a México".

"Ya sé que usted no es muy machito, pero se puso muy gallito y ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar mi nombre y me amenaza con que me va a demandar. Lea por favor, entérese, infórmese de mi derecho de decir aquí las cosas.