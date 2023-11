Senadores panistas acusan de 'nepotismo' en terna de AMLO para la SCJN

Los senadores Germán Martínez y Damián Zepeda cuestionaron el "nepotismo" que asoma en la terna con mujeres que envió al Senado el Presidente Andrés Manuel López Obrador para cubrir la vacante del ex Ministro Arturo Zaldívar.

La terna propuesta está conformada con mujeres de abierta militancia con Morena: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la Secretaria de Gobernación; María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo; y Lenia Batres, hermana del Jefe de Gobierno, Martí Batres.

El panista Damián Zepeda consideró que se trata de "una terna de escándalo político. No recuerdo yo algo tan descarado: mandar a tres personas completamente incondicionales. Mi respeto a sus personas, pero sin duda alguna no cumplen con el principio de independencia.

"Una de las personas es la actual Consejera Jurídica, pero tiene nivel de Secretaria de Estado y, por lo tanto, está impedida; otra es la viceconsejera de la Presidencia, pero es una familia activa políticamente, es la hermana del Jefe de Gobierno. Y la otra es la hermana de la Secretaria de Gobernación, claramente una familia. El mensaje del Presidente es 'no me importa. Yo voy a poner a alguien que no se me mueva un sólo centímetro. O sea, quiere un voto ciego en la Corte y es verdaderamente lamentable" , definió.