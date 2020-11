Señala AMLO que ya fue ampliado desfogue de presa ante intensas lluvias en Tabasco

Rolando Herrera

TABASCO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante la madrugada se amplió el desfogue de la presa Peñitas en Tabasco debido a las lluvias que continúan en la entidad.

"Sigue lloviendo, está muy fuerte la inundación en varios municipios porque no ha dejado de llover, ya está lloviendo también arriba de la presa de Peñitas y esto llevó a que en la madrugada se ampliara el desfogue de la presa, desde luego no como la vez anterior pero si están soltando más agua para que no se tenga riesgo en la presa", comentó López Obrador.

Primera etapa de apoyos

En conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que el Almirante Rafael Ojeda ya está rumbo a Tabasco para coordinar la entrega de apoyos a damnificados.

En tanto, Javier May, titular de Bienestar, dijo que en coordinación con el gobierno de Tabasco se censaron 38 mil 160 viviendas y se entregó un apoyo de 10 mil pesos por casa, aunque hay 400 órdenes de pago pendientes en una primera etapa.