SEP anuncia eliminación del programa "Escuelas de Tiempo Completo"

Delfina Gómez, titular de Educación Pública (SEP), confirmó este martes que el programa "Escuelas de Tiempo Completo" desaparecerá, esto para mejorar las instalaciones de las instituciones que necesitan recursos básicos.

A pregunta expresa en la conferencia de prensa matutina, la secretaria indicó que se enfocarán estos recursos que recibía el programa para mejorar la infraestructura de escuelas que carecen de servicios básicos, las cuales reconoció que son muchas.

"Efectivamente, el esquema estaba dentro de la 'Escuela es nuestra'. Haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones, a través de las visitas que se han hecho, realmente aún faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas que es agua, que son aulas, sanitarios, que esto era algo que se pedía y se reclamaba y era un reclamo justo de tenerlo bien en el regreso a clases.

"Haciendo ese balance es algo que para nosotros es prioritario, ahorita darle la atención a esas escuelas que tienen esas necesidades, y por ello La Escuela es Nuestra se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para La Escuela es Nuestra sea ocupado para esa situación. Sin embargo, se está haciendo, en atención a algo que siempre ha preocupado, se está haciendo un análisis de cómo podemos trabajar el aspecto que estaba dentro de la Escuela de Tiempo Completo que era el tiempo completo y alimentación. Sé que puede causar inquietud y porque no, alguna molestia, pero me sorprende mucho el que se comente que no se ve el beneficio del programa Escuela es Nuestra".

En este sentido, la secretaria de Educación Pública invitó a quienes cuestionan la desaparición de este programa a que visiten comunidades lejanas en Chiapas, Yucatán, y Oaxaca y se vean las necesidades que requieren planteles educativos en materia de infraestructuras.