¿Los libros de texto propagan el virus? La SEP da respuesta

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que los libros de texto gratuito no son un medio propagador del Covid-19, pues el tiempo que permanecen en bodega antes de ser entregados hace que el virus no sobreviva.

"Quisiera señalar que la permanencia de los libros en bodega varía de 10 a 15 días y es un tiempo suficiente porque por ahí he leído o escuchado preguntas de maestros de si el papel podría contraer algún virus o generar riesgo. Lo consulté con la Secretaría de Salud y dicen que de ninguna manera, porque el tiempo que permanecen en bodega es suficiente para que no sobreviva ninguno de estos virus y no se sabe bien cuánto vive, pero es alrededor de 48 horas", detalló Esteban Moctezuma -titular de la SEP-.

"Si están en una bodega (los libros) es entre 10 y 15 días. En el momento en que lleguen a recogerlos, ya no tendrán problema alguno y adicionalmente a ese tiempo que pasan en la bodega es importante señalar que se sanitizan, de manera que cuando pasen por ellos estarán sanitizados".

En conferencia en Palacio Nacional, el titular de la SEP dijo que la dependencia distribuirá en total 181 millones de libros de texto gratuito y que para este año se harán en más de 20 lenguas indígenas.

Esteban Moctezuma consideró como un desafío la distribución de los libros de texto para este año debido a la pandemia del coronavirus.

"Y por la pandemia, por las condiciones logísticas derivadas de este gran mal que acoge al mundo, este año el desafío de la distribución es mayor, quizás el mayor que ha enfrentado la SEP, pero tenemos el apoyo de la sociedad de las maestros y padres de familia, de las fuerzas armadas, de todos los estados, que estamos seguros que los libros llegarán a las manos de los niños y jóvenes", agregó.