Sequía en NL: AMLO pide priorizar consumo de agua a uso doméstico

Al manifestar que es un asunto de emergencia y se deben de tomar ya decisiones ante la crisis por el agua que enfrenta Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al gobierno del estado "invitar a desayunar una machaca" a los empresarios de esa entidad y buscar un acuerdo para que bajen su producción, pues indicó que "se tiene que atender primero a la gente y no el agua para las empresas".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que de aprobarse su propuesta, el gobierno federal apoyaría a los empresarios en el tema fiscal.

"Yo siento que hace falta -y eso se lo digo de manera respetuosa- pues un acuerdo ahí en Nuevo León. Si es necesario nosotros ayudamos porque se le debe de dar preferencia al consumo doméstico . Es una situación de emergencia se tiene que priorizar y se tiene que atender primero a la gente, no el agua para las empresas.

Es un asunto de definir prioridades y también de buscar acuerdos, porque los empresarios ayudan. Si se les hace un planteamiento, por ejemplo, que se les deje de cobrar el agua a quienes tienen concesiones para uso excesivo de esta necesidad", explicó.

Y tras los reclamos del gobernador de Nuevo León, Samuel García, el mandatario dijo que en caso de que la entidad solicite apoyo se lo otorgarán, siempre y cuando respetando la soberanía del estado.

Nosotros no podemos intervenir porque se trata de un estado libre, soberano, pero sí hay opciones, si hay salida, y si ayudan los empresarios, pero hay que hacerles un planteamiento", dijo.

En Palacio Nacional, el titular del ejecutivo descartó que se vayan a revisar las concesiones de los empresarios de esa entidad.

Manifestó que esta crisis del líquido en Nuevo León será transitoria por el periodo de sequía, pero se tiene que dar solución al mediano y al largo plazo.

"¿Se revisarían las concesiones? ", se le preguntó al presidente.