¿Son los pobres como mascotas?, cuestiona Sergio Sarmiento en encuesta

Ciudad de México.- El periodista Sergio Sarmiento ha provocado polémica por una encuesta que publicó en su cuenta de Twitter donde cuestiona si los pobres son como mascotas.

La publicación señala: ¿Son los pobres como mascotas que deben ser alimentados siempre por el gobierno?

La encuesta cuenta hasta ahora 36 mil 920 votos y se mantendrá abierta por 10 horas más.

¿Son los pobres como mascotas que deben ser alimentados siempre por el gobierno? — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) August 27, 2020

La publicación tiene más de mil retweets y comentarios; usuarios de Twitter responden así al periodista.

“Lo que necesitan los pobres es trabajo, no que sean una carga”, señala @yosif2000.

El usuario @viejo_cuervo, respondió: Los pobres NO son como animales, pero en el caso de los que se encuentran en pobreza extrema, deben implementarse programas de apoyo condicionado.

“Me hiciste pensar con la pregunta Sergio, pero el gobierno no debería de dar los apoyos a todos, quien trabaje estudie y se pueda comprobar que está haciendo algo bueno, hay que darle, y a quien no, que se aplique. Saludos”, comentó @RAMSESVC790126.

Otros usuarios mostraron malestar por la pregunta, al señalar que es clasista y de mal gusto.

“Más clasista y violento no se puede, si el @CONAPRED funcionara adecuadamente, estarías en el mejor de los casos suspendido”, escribió @PazArellanes en la red social.

“Todas las personas tienen dignidad y deben de ser apoyados para que se superen con su propio esfuerzo, esto les elevará su autoestima. Nada como ganarse el pan con el sudor de su frente, no con aportaciones”, dijo @YoyyaVaro.

“Qué pregunta tan de mal gusto”, comentó otro usuario.

Pese a que no se refirió directamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la siguiente declaración el pasado 25 de agosto:

“¿Qué?, no, si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito, tan fieles, con tantos sentimientos, ¿qué?, ¿no lo cuida uno?, ¿no le da uno de comer? O le dice: ‘A ver, vete tú a buscar tu comida, aprende’.

“Entonces, el derecho a la vida es uno de los principales derechos humanos, pero el conservadurismo no entiende eso, no. Si hay pobreza -dice- es porque el pueblo es flojo, porque el pueblo no trabaja, y todavía se avientan más cosas, no alcanzan ni siquiera a racionalizarlo, a elaborarlo, pero son partidarios de que el que tiene pues es afortunado y mientras el mundo sea mundo van a haber ricos y van a haber pobres, porque unos van a tener más suerte en la vida que otros”, dijo.

Ante una de las críticas, el periodista respondió: