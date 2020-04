Industriales: empieza el terrorismo fiscal

Verónica Gascón

Ciudad de México.- Los industriales de la transformación denunciaron el inicio del "terrorismo fiscal" debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha enviado diversos requerimientos a pesar de que muchas empresas se encuentran en paro por el confinamiento.

Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aseguró que el SAT ha enviado dichos requerimientos a través del buzón tributario y correo electrónico con todo y que el personal se encuentra en cuarentena.

"Hay una actitud agresiva del fisco, empieza el terrorismo fiscal", dijo Castellanos en videoconferencia.

El líder empresarial comentó que no era común una actitud de este tipo del SAT y lo está haciendo debido a que no están recaudando al nivel que esperaban.

También te puede interesar: Carlos Slim gana licitación para tramo 2 del Tren Maya

"Lo están haciendo por la caída brutal de los ingresos públicos. No es cierto que tuvieron incremento a la recaudación, si no es así que me desmientan", subrayó Castellanos.

Por otro lado, advirtió que "no sirven" los créditos a la palabra por 25 mil pesos que están distribuyendo a micro, pequeñas y medianas empresas a través del IMSS, debido a que las empresas formales no alcanzan a cubrir los compromisos del pago de nómina e impuestos.

"Esos 25 mil pesos no sirven para solventar salarios. Es un paliativo menor", subrayó.

Por otro lado, el presidente de Canacintra consideró que si Pemex y los gobiernos de los estados pagaran el adeudo que tienen con sus proveedores se podría recaudar una bolsa de 220 mil millones de pesos, lo cual ayudaría a las empresas a pasar la crisis.