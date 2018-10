'Shake Shack' llegará a México en el 2019

Agencia

MÉXICO.- Tanto como caminar por Central Park o visitar el MET, comer una hamburguesa con papas y malteada de Shake Shack en Nueva York es una actividad obligada y a partir del próximo año lo podrás hacer en México sin tener que subir a un avión.

También te puede interesar: Lo que más extrañan los mexicanos fuera del país es...

“Durante años, nuestros fans en Latinoamérica han pedido un Shack, y estamos muy emocionados de compartir la noticia de abrir nuestro restaurante flagship en la Ciudad de México en 2019”, dijo Michael Kark, vicepresidente de Licencias Globales de Shake Shack, de acuerdo con un comunicado.

La primera sucursal de Shake Shack, donde se preparan de ‘las mejores hamburguesas del mundo’, abrirá en Ciudad de México a partir de 2019 de la mano de Grupo Toks.

What’s next? CDMX! It’s official: we’re Mexico City-bound in 2019. 🙌 We’re already countin’ down to our long-awaited debut in Latin America! (Next year just keeps getting better...) 🇲🇽 pic.twitter.com/l26Xekg2VV