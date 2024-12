Sheinbaum anuncia visita a Sinaloa para el 22 de diciembre

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su visita a Sinaloa el domingo 22 de diciembre, en el marco de una gira destinada a revisar proyectos prioritarios en el estado.

“El domingo 15 hacemos el evento del aniversario del primer año del Tren Maya. El siguiente fin de semana, vamos a Chihuahua, vamos a entregar -esto es histórico también así como fue histórico la entrega de tierra al pueblo Yaqui- ahora se va a entregar tierras al pueblo Rarámuri. Y además, ya después de la reforma constitucional del segundo constitucional, es una demanda histórica, es parte del plan de justicia, y vamos a ir a Juárez y -si mal no me equivoco- también ahí nos vamos a reunir con el equipo de la gobernadora y nuestro equipo, no va todo el Gabinete, va a una parte del Gabinete como lo hemos hecho con todos los gobernadores y gobernadoras”.

“De ahí, vamos a Sonora el siguiente sábado (21 de diciembre) y luego el domingo (22 de diciembre) vamos a Sinaloa y estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer en Sinaloa, pero no son temas de seguridad”.