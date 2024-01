Sheinbaum 'confirma' relación de la 4t con Samuel García

Claudia Sheinbaum, aseguró que de llegar a ganar en las próximas elecciones mantendrá una buena relación con el Gobernador Samuel García, pese a que son de partidos distintos, expresó la aspirante a la presidencia de México por Morena.

Esto manifestó Sheinbaum tras ser cuestionada en rueda de prensa sobre la pugna que actualmente hay entre el Ejecutivo y el Legislativo desde hace dos años y que renació luego de que Samuel dijo que se postularía a la presidencia.

"No depende del Ejecutivo resolverlo, el Ejecutivo federal, yo lo declaré en su momento, cuando el Gobernador decide competir por la Presidencia de la República a mí no me pareció bien que se quisiera imponer a alguien que no venía de Movimiento Ciudadano ".