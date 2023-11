Sheinbaum critica a Xóchitl por celebrar privatización de salud y educación en Argentina

En precampaña por Tabasco, Claudia Sheinbaum, criticó ayer a la aspirante del Frente opositor, Xóchitl Gálvez, por aplaudir el triunfo de Javier Milei en Argentina y validar su propuesta del proyecto privatizador de la educación y salud pública.

Ante simpatizante de una región que llamó "cuna del movimiento obradorista", Sheinbaum se pronunció en contra de privatizar la educación y los servicios de salud.