Sheinbaum propone debatir reformas de AMLO

Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la Presidencia, consideró necesario poner a debate la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de reformar el Poder Judicial (PJ) y desaparecer los órganos autónomos.

Sheinbaum aseguró en una transmisión en vivo a través de Instagram.

"No hay que cerrarse, hay que debatirlo y de igual manera lo que tiene que ver con organismos autónomos. ¿Para qué sirven? ¿En qué no han funcionado? ¿Qué problemas han tenido? No se puede nada más cerrar los ojos y decir que no".

"No podemos decir no, no, no, no. Hay que debatirlo. El Poder Judicial hoy no da justicia al que menos tiene".